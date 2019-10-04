Лукашенко перепутал Украину с Россией на встрече с Зеленским
Во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского белорусский лидер оговорился и нечаянно назвал Украину Россией. Об этом информирует РИА «Новости».
— «Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России...» — сказал Зеленскому белорусский глава.
Тут же Зеленский поправил его, напомнив Лукашенко название своей страны.
На это белорусский лидер заявил ему с юмором, что испугался.
— Думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал? — произнес Лукашенко.
— Слава богу, нет! — ответил на это Зеленский.
Этот момент случился на втором форуме регионов Украины и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Лукашенко.