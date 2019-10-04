Джонсон попросит ЕС отсрочить Brexit при одном условии
Если к 19 октябрю не будет достигнуто нового соглашения с Евросоюзом, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит ЕС попросит перенести Brexit на более поздний срок.
Об этом свидетельствует документ правительства, который в своем твиттере выложил адвокат Джо Моэм, представляющий в в сессионном суде Эдинбурга интересы группы противников «жесткого Brexit».
Как отмечается, Джонсон направит соответствующую просьбу в ЕС согласно действующему закону и в том случае, если не будут соблюдены условия «жесткого Brexit».
Ранее сообщалось, что Джонсон предложит ЕС разграничить Ирландское море после Brexit.