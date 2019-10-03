Демократ США заявил о вмешательстве Помпео в дело об импичменте Трампа
Председатель комитета по разведке палаты представителей и демократ Адам Шифф предостерег госсекретаря США Майка Помпео от вмешательства в процесс дачи показаний свидетелей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
По словам Шиффа, Помпео в данный момент работает над тем, чтобы дипломатическим чиновникам было запрещать давать показания комитетам Конгресса Соединенных Штатов.
Отмечается, что он заявил об этом после того, как Помпео помешал демократам собирать показания у чиновников Госдепа.
Шифф в связи с этим подчеркнул, что любые попытки «госсекретаря, президента или кого-либо еще помешать Конгрессу вызвать необходимых свидетелей будут рассматриваться как препятствие законным функциям конгресса».