Демократ США заявил о вмешательстве Помпео в дело об импичменте Трампа

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Председатель комитета по разведке палаты представителей и демократ Адам Шифф предостерег госсекретаря США Майка Помпео от вмешательства в процесс дачи показаний свидетелей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По словам Шиффа, Помпео в данный момент работает над тем, чтобы дипломатическим чиновникам было запрещать давать показания комитетам Конгресса Соединенных Штатов.

Отмечается, что он заявил об этом после того, как Помпео помешал демократам собирать показания у чиновников Госдепа.

Шифф в связи с этим подчеркнул, что любые попытки «госсекретаря, президента или кого-либо еще помешать Конгрессу вызвать необходимых свидетелей будут рассматриваться как препятствие законным функциям конгресса».