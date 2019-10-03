Пушков назвал американцев дошедшими до истерики из-за «российского вмешательства»

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Член Совета Федерации Алексей Пушков Алексей Пушков иронично высказался относительно того, что американцы везде видят руку России. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам политика, в США Москву обвиняют даже во вмешательстве в «никому не интересные» выборы в конгресс.

«Американцы довели себя до истерики фейками о «российском вмешательстве» в свои выборы», — написал Пушков.

Член Совфеда отреагировал на то, как накануне американский журналист спросил президента России Владимира Путина, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.

«Отныне им мерещатся вечные происки русских... Поэтому они жалуются: Путин шутит на эту тему, а нам не до шуток, у нас хаос...Self-induced paranoia (самопаранойя)», — резюмировал Пушков.

Ранее сообщалось, что Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США.