Сенатор США предложил запретить чиновникам работать на Украине

Американский сенатор из республиканской партии Джон Нили Кеннеди заявил, что в конце октября подаст в Конгресс законопроект, запрещающий ближайшим членам семей высокопоставленных чиновников и законодателей получать доход на Украине. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, закон коснется чиновников, членов кабинета министров, вице-президента и президента США.

Их ближайшим родственникам запретят «работать в качестве консультанта, сотрудника, независимого подрядчика или члена совета директоров, а также владеть 5% или более в любом юридическом лице, которое ведет бизнес на Украине или с Украиной».

При этом Кеннеди отметил, что украинское государство всегда было коррумпированным.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире.