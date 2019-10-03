Белый дом обязали хранить все разговоры Трампа
Минюст США распорядился, чтобы Белый дом хранил все записи телефонных разговоров президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.
Также должны храниться все записи, касающиеся встреч президента и разговоров с иностранными лидерами.
Вопрос о том, хранит ли Белый дом информацию, возник на фоне публикации записи звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. Группа историков подала в суд на администрацию Трампа за то, что, как утверждается, не были зарегистрировали как минимум пять встреч, в том числе в президентом России Владимиром Путиным и с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Министерство юстиции отметило, что соответствующие документы будут защищены, в то время как судебный процесс продолжается, а Белый дом уже подвергается критике за практику ведения учета.