Экс-генпрокурор Украины заявил, что расследование против Burisma прекратили из-за США

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявлял, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, было прекращено «из страха перед США», сообщил телеканал Fox News.

Телеканал ссылается на записи личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который встречался с Шокиным в январе 2019 года. Аналогичные документы были переданы генеральным инспектором госдепартамента в конгресс, уточнил телеканал. Джо Байден является одним из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в Burisma.

«Господин Шокин пытался продолжать расследование, но в районе июня-июля 2015 года посол США (на Украине) Джеффри Пайетт сказал ему, что к расследованию надо подходить «в белых перчатках». По словам господина Шокина, это означало - не делайте ничего», - говорится в заметках Джулиани. Телеканал напоминает, что американские власти обвиняли Шокина в коррупции. Байден публично хвастался тем, что добился увольнения Шокина от украинских властей.

Шокин также заявил, что запрашивал информацию о Хантере Байдене, но не получал ответа от властей Украины.