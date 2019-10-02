Путин проведет 4 октября заседание Наблюдательного совета «Россия — страна возможностей»

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 4 октября на базе образовательного центра «Сириус» расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия - страна возможностей» в Сочи, передает ТАСС.

«В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы «Россия - страна возможностей», рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию», - подчеркивает пресс-служба.

Ключевая цель автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия - страна возможностей» возглавляет Путин.