Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума «Российская энергетическая неделя», корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме. Об этом сообщает РИА «Новости».
Задавая свой вопрос, американский журналист напомнил, что в интервью Financial Times Путин якобы заявил о скором конце либеральной демократии, который предречет окончание западного образа ведения бизнеса.
«Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал», — ответил ему российский лидер.
Путин отметил, что не говорил такого, заявив, что это подмена одного поднятия другим.
Он добавил, что в интервью речь шла о том, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире.
Ранее сообщалось, что Путин объяснил свои слова о месте идеи либерализма в мире.