Путин рассказал об ожиданиях от отношений России и США

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока что нет прогресса в отношениях России и США, передает ТАСС.

При этом он отметил, что Москва рассчитывает на то, что здравый смысл в Вашингтоне в этом вопросе возобладает.

«Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы — хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы Соединенных Штатов, сыграют свою роль, и отношения между Россией и Соединенными Штатами вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет», — заявил Путин.