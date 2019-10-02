Лавров ответил на заявления об участии России в «украинском деле» в США

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявления о якобы причастности России к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, стенограмма которого была впоследствии опубликована. Об этом сообщает RT.

Политик назвал стремление везде видеть руку России навязчивой идеей. По его словам, «украинский скандал» в США произошел из-за того, что руководство Демократической партии пытается свергнуть Трампа.

Глава МИД уверен, что они не могут смириться из-за отсутствия успеха в попытках импичмента, поэтому всячески пытаются найти какие-то пути решения, в том числе обвиняют Россию во вмешательстве.

«Им не удается всерьез поколебать общественное мнение в самих Соединенных Штатах и уж тем более не удается доказать какое-то влияние России на внутриполитические процессы, они уже даже не утруждают себя поиском хоть мало-мальски приличных аргументов и фактов», — сказал Лавров.

Министр также считает, что в Вашингтоне также пытаются вывести из под удара представителей Киева, которые пытались «способствовать приходу демократического президента в Белый дом в 2016 году на выборах».

Ранее сообщалось, что NY Times призвала расследовать роль России в «украинском деле» в США.