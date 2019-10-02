На Украине расследуют массовую выдачу жителям паспортов четырех стран

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за массовой выдачи жителям восточной и западной областей венгерских, румынских, польских и российских паспортов, сообщает «112 Украина».

Отмечается, что Печерский суд Киева предоставил военной прокуратуре доступ к документам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которые содержат гостайну.

Прокуратуру интересуют документы, которые относятся к массовой выдаче паспортов, в том числе те, что СНБО отправлял в офис президента, кабмин и органы исполнительной власти.

Ранее СМИ сообщали, что жители Донбасса с российскими паспортами получают визы Германии.