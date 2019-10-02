Фото пресс-секретаря Зеленского вызвало скандал в Сети

Фото пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, появившееся в сети, вызвало новый скандал, пишут украинские СМИ.

Фотографию опубликовал блогер Андрей Дзиндзя. На фото Мендель позирует с бокалом вина в ленточке с надписью с названием российского телеканала «RT Russia Today». Автор фотографии не известен, однако отмечается, что опубликовано фото было 28 октября 2016 года.

После этого многие возмущенные пользователи потребовали увольнения Мендель. Однако некоторые попросили автора подтверждения подлинности фото.

Ранее украинские журналисты выступили за увольнение пресс-секретаря Зеленского из-за неэтичного поведения.