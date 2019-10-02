Путин встретился с супругой экс-президента Армении Кочаряна в Ереване

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Президент России Владимир Путин во время своего визита в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета встретился с супругой находящегося под стражей экс-президента Армении Роберта Кочаряна — Беллой Кочарян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как отмечается, встреча была проведена в посольстве России в армянской столице.

Известно, что глава офиса Кочаряна — Виктор Согомонян подтвердил встречу. Других деталей не приводится.

Роберт Кочарян — второй президент Республики Армения, он занимал пост главы государства с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года.

Ранее сообщалось, что условное военное положение объявлено в Армении.