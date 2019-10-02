Пушков назвал изучение Нидерландами дела MH17 опасным для Киева

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Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что призыв голландских депутатов изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17 может опасным образом сказаться на Киеве. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Весьма опасно для Киева. До сих пор на Западе выгораживали Украину, как «жену Цезаря», которая якобы выше всех подозрений», — написал Пушков.

По мнению члена Совфеда, при серьезном расследовании дела «много чего вскроется».

Ранее сообщалось, что голландские депутаты потребовали изучить роль Украины в деле МН17.