В Донбассе отреагировали на согласование Киевом формулы Штайнмайера

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В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках положительно отнеслись к согласованию контактной группой, в том числе Киевом, формулы Штайнмайера в Минске. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, глава МИД ЛНР Владислава Дейнего назвал ситуацию с подписанием формулы символическим шагом. Тем не менее, он надеется, что данные обстоятельства говорят о готовности Киева к урегулированию конфликта.

«Формула означает лишь одно: особый статус для Донбасса и механизм его формирования. Для этого нужно изменить Конституцию Украины», — сказал Дейнего.

Он также подчеркнул, что новый закон необходимо согласовать с Донбассом.

В ДНР же заметили, что «заявления — одно, дела — другое».

«В скором времени мы поймём, будет ли Украина делать что-то на практике», — сказал заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее сообщалось, что в МИД Белоруссии оценили согласованную в Минске «формулу Штайнмайера».