Пушков с иронией отнесся к созданию «Балтик плюс» в ПАСЕ
Член Совета Федерации России Алексей Пушков с иронией прокомментировал создание в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) группы «Балтик-плюс». Об этом он написал в своем твиттере.
Как известно, в группу вошли Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония.
Пушков назвал ее «Балтика-минус».
Политик также отметил, что у данной группы отсутствует сильный лидер и перспективы.
«Хватит ли сил? Ведь это три малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС, — сказал Пушков.
Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании группы «Балтик плюс» для противодействия России.