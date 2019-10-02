Пушков с иронией отнесся к созданию «Балтик плюс» в ПАСЕ

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Член Совета Федерации России Алексей Пушков с иронией прокомментировал создание в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) группы «Балтик-плюс». Об этом он написал в своем твиттере.

Как известно, в группу вошли Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония.

Пушков назвал ее «Балтика-минус».

Политик также отметил, что у данной группы отсутствует сильный лидер и перспективы.

«Хватит ли сил? Ведь это три малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС, — сказал Пушков.

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании группы «Балтик плюс» для противодействия России.