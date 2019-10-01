Захарова оценила создание «Балтик плюс» в ПАСЕ
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ, куда вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.
«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику - политику непризнания аннексии Крыма!», — написала Захарова.
Она добавила, что невозможно признать то, чего не было. Прдеставитель МИД уточнила, что аннексии Крыма не было.
Ранее сообщалось, что Украина создала группу в ПАСЕ для противодействия России.