Захарова оценила создание «Балтик плюс» в ПАСЕ

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ, куда вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику - политику непризнания аннексии Крыма!», — написала Захарова.

Она добавила, что невозможно признать то, чего не было. Прдеставитель МИД уточнила, что аннексии Крыма не было.

Ранее сообщалось, что Украина создала группу в ПАСЕ для противодействия России.