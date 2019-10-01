Зеленский назвал выборы в Донбассе в присутствии военных невозможными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе не состоятся при условии наличия там военных. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев не пойдет на такой шаг.

«Выборы должны проходить по нашему законодательству… Если там кто-то будет (из военных), выборов не будет, вы ж понимаете», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу.