Путин ответил на претензии грузинской журналистки по Абхазии и Южной Осетии

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Президент России Владимир Путин ответил на претензии журналистки грузинского телеканала «Рустави-2» об Абхазии и Южной Осетии, сообщает ТАСС.

Корреспондент спросила у российского главы о том, как скоро Россия начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии. На это Путин ответи однозначно.

«Когда мы примем такое решение», — произнес он.

Затем журналистка сказала, что до этого Россия уже брала на себя такие обязательства. На это президент заверил, что Россия всегда выполняет свои обязательства.

Короткий диалог произошел перед началом саммита стран Евразийского экономического союза в Ереване, когда российский лидер шел вместе со своими коллегами по союзу на место проведения мероприятия.

Ранее президент Грузии выступила за диалог между Тбилиси и Москвой.