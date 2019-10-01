Помпео обеспокоен вызовом дипломатов для дачи показаний по звонку Трампа Зеленскому
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Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность запросом комитета по иностранным делам палаты представителей, который вызвал дипломатов для дачи показаний, касаемо телефонных переговоров американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, запрос комитета можно понять как попытку угрозы, преследования и некорректного обращения с сотрудниками госдепартамента, в том числе работников дипломатической службы.
Ранее сообщалось, что Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским. При этом три комитета Палаты представителей конгресса обязали Помпео предоставить документы по Украине в рамках запущенного ранее импичмента Трампа.