Помпео обеспокоен вызовом дипломатов для дачи показаний по звонку Трампа Зеленскому

Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность запросом комитета по иностранным делам палаты представителей, который вызвал дипломатов для дачи показаний, касаемо телефонных переговоров американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, запрос комитета можно понять как попытку угрозы, преследования и некорректного обращения с сотрудниками госдепартамента, в том числе работников дипломатической службы.

Ранее сообщалось, что Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским. При этом три комитета Палаты представителей конгресса обязали Помпео предоставить документы по Украине в рамках запущенного ранее импичмента Трампа.