Пушков назвал слова Макрона о России ответом на украинские демарши

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы.

По словам Пушкова, заявление президента Франции стало ответом «тяжеловесов Европы» на украинские и прибалтийские демарши.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ. Он отметил, что российский народ признает европейский гуманизм.

Ранее сообщалось, что Украина создала группу в ПАСЕ для противодействия России.