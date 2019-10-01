Песков: Киев затормозит переговорный процесс при отказе от «формулы Штайнмайера»

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Отказ властями Киева от «формулы Штайнмайера» приведет к приостановке переговорного процесса относительно урегулирования кризисной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, Кремль намерен продолжить поиски решений для устранения внутриукраинской проблемы вне зависимости от позиции Украины.

Тем не менее, возможный отказ Киевом от «формулы» «существенно затормозит весь процесс».

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске.