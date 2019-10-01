Опубликовано новое стихотворение Лаврова

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Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Стихотворение посвящено теме «Дым».

Стихотворение описывает пожар в тайге и убийство лесником «невзрачного мужичка».

«И выстрел заглушил шум дальних электричек, / Остался у ручья невзрачный мужичок. / В кармане у него нашли коробку спичек / И пачку сигарет с названием «Дымок», — пишет Лавров.

В 2015 году Лавров опубликовал три своих стихотворения в номере журнала «Русский пионер», посвященном загранице.

Самое раннее из опубликованных стихотворений датировано 1989 годом и связано с переездом коллеги Лаврова в США.