Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование «формулы Штайнмайера» по Донбассу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что российские власти рассчитывают на окончательное утверждение механизма введения в действие закона об особом статусе самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей в день выборов на временной основе и на постоянной — после публикации отчета ОБСЕ об их результатах в рамках заседания контактной группы в Минске.

«Мы надеемся, что будет окончательно согласована «формула Штайнмайера», — отметил Ушаков.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению существование «формулы Штайнмайера».