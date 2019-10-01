Конгресс Перу обвинил президента страны в нарушении Конституции

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Конгресс Перу обвинил президента страны Мартина Вискаррау в нарушении Конституции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламент объявил его временно недееспособным и привел к присяге вице-президента Перу Мерседес Араос.

Сама Араос назвала решение Вискарры распустить Конгресс незаконным.

Представители парламента также направили в Генассамблею ООН письмо с предупреждением об угрозе демократии.

Ранее сообщалось, что в Перу президент распустил парламент.