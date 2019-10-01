Конгресс Перу обвинил президента страны в нарушении Конституции
Конгресс Перу обвинил президента страны Мартина Вискаррау в нарушении Конституции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламент объявил его временно недееспособным и привел к присяге вице-президента Перу Мерседес Араос.
Сама Араос назвала решение Вискарры распустить Конгресс незаконным.
Представители парламента также направили в Генассамблею ООН письмо с предупреждением об угрозе демократии.
Ранее сообщалось, что в Перу президент распустил парламент.