Мадуро назвал Россию великой державой XXI века
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился впечатлениями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в своем твиттере.
По его мнению, переговоры в Москве были «самыми насыщенными» за 13 лет работы.
Мадуро также отметил, что в ходе переговоров с Путиным были укреплены взаимное уважение, политическое доверие, а также сотрудничество во всех двусторонних проектах.
Президент Венесуэлы заявил, что Россия является «одной из великих держав XXI века».