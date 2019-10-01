Мадуро назвал Россию великой державой XXI века

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился впечатлениями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в своем твиттере.

По его мнению, переговоры в Москве были «самыми насыщенными» за 13 лет работы.

Мадуро также отметил, что в ходе переговоров с Путиным были укреплены взаимное уважение, политическое доверие, а также сотрудничество во всех двусторонних проектах.

Президент Венесуэлы заявил, что Россия является «одной из великих держав XXI века».

Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.