Названа цель иностранного визита генпрокурора США

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Генпрокурор США Уильям Барр провел заграницей серию встреч, которые были связаны с расследованием о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.

Уточняется, что генпрокурор лично просил иностранных чиновников помочь с расследованием.

Президент США Дональд Трамп, по мнению журналистов, ожидает результатов расследования, которые дискретидируют проводимую американскими спецслужбами проверку по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США «зол и удивлен», что Трамп говорил о нем с украинским лидером Владимиром Зеленским.