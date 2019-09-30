Демократы потребовали у Джулиани документы о разговоре Трампа с Зеленским
Комитет по разведке палаты представителей США обязал адвоката главы США Дональда Трапа Руди Джулиани предоставить все документы, связанные со скандалом вокруг телефонного разговора американского президента и его украинского коллеги Владимир Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
В документе сказано, что необходимо предоставить все данные о контактах и другие бумаги, имеющие отношение к делу. Далее документы должны направиться на оценку попыток президента и администрации оказать давление на Украину, чтобы та вмешалась в выборы главы США в 2020 году.
Отмечается, что за расследованием стоит демократ Адам Шифф, который принимает активное участие в деле об импичменте Трампа.
Крайним сроком предоставление документов назначили 15 октября.
Ранее сообщалось, что палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа