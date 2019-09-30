Трамп просил премьера Австралии помочь установить истоки «российского дела»

Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьером Австралии Скоттом Моррисоном просил того помочь генпрокурору Уильяму Барру собрать информацию, которая помогла бы дискредитировать расследование Робарта Мюллера по «российскому делу», сообщает New York Times.

Издание утверждает, что это один из примеров, как Трамп использует дипломатию высокого уровня для продвижения своих личных политических интересов.

Ранее представители Министерства иностранных дел России предположили, что скандал с публикацией стенограммы переговоров президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским может быть связан с неудачным расследованием спецпрокурора Мюллера.