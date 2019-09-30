Луценко пообещал дать показания в США по вопросу импичмента Трампа

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов дать показания в Конгрессе США по делу об импичменте в президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

На вопрос, сделал бы он это, Луценко ответил «почему бы нет».

Он пояснил, что уверен, что в его действиях не было ничего незаконного.

«Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет вести расследования исключительно по приказам других стран.

Таким образом Зеленский отреагировал на вопрос, станет ли Киев открывать дело о деятельности сына кандидата в президенты США Хантера Байдена.