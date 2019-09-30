Путин и Макрон пообщались «на ногах» после прощания с Шираком

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались «на ногах» после завершения панихиды по бывшему французскому лидеру Жаку Шираку. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры пообщались на выходе из церкви Сен-Сюльпис, где проходила церемония прощания. Разговор длился около двух минут, после чего российский президент последовал к своему автомобилю.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин простился с бывшим лидером Франции Жаком Шираком.

Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он был на посту президента Франции с 1995 по 2007 годы.