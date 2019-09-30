Жак Ширак любил Россию, рассказал экс-посол Франции в РФ
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Бывший президент Франции Жак Ширак, который скончался 26 сентября, любил Россию. Об этом ТАСС рассказал экс-посол Франции в России Жан Каде.
По словам дипломата, Ширак питал глубокие чувства к России. В частности, в юности он изучал русский язык и историю государства.
«Россия вызывала у него большой искренний интерес», — добавил Каде.
Кроме того, покойный французский президент любил русские книги, музыку, традиции и науку.
Эти знания побуждали его сотрудничать с российской стороной, добавил бывший посол.
Ранее сообщалось, что Путин почтил память Жака Ширака.