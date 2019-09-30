Жак Ширак любил Россию, рассказал экс-посол Франции в РФ

Бывший президент Франции Жак Ширак, который скончался 26 сентября, любил Россию. Об этом ТАСС рассказал экс-посол Франции в России Жан Каде.

По словам дипломата, Ширак питал глубокие чувства к России. В частности, в юности он изучал русский язык и историю государства.

«Россия вызывала у него большой искренний интерес», — добавил Каде.

Кроме того, покойный французский президент любил русские книги, музыку, традиции и науку.

Эти знания побуждали его сотрудничать с российской стороной, добавил бывший посол.

Ранее сообщалось, что Путин почтил память Жака Ширака.