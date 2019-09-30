Украина пообещала не вмешиваться в скандал вокруг Трампа из-за звонка Зеленскому

Украинская сторона не будет вмешиваться в скандал, связанный с американским президентом Дональдом Трампом из-за звонка главе страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил телеканалу «1+1» помощник Зеленского Андрей Ермак.

По его мнению, в настоящее время ситуация со скандалом непростая. Украинская сторона не будет вмешиваться, так как это внутренние дела США.

«Она досталась сегодняшней власти по наследству», — добавил Ермак.

Он отметил, что дружба двух стран все равно будет очень мощная.

«Я не считаю, что президент Зеленский сделал какую-то ошибку во время визита», — продолжил Ермак.

Ранее сообщалось, что Зеленский собрался в США с официальным визитом.