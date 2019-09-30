Захарова объяснила решение Лаврова отправиться в США после визового скандала

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чиновники США, принявшие решение о невыдаче виз членам российской делегации на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, добивались неучастия РФ в мероприятии. Об этом она сообщила в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Она также добавила, что в Москве им решили не подыгрывать, выведя в приоритет другие вопросы.

К числу более приоритетных задач она отнесла сведение к минимуму того ущерба, на который рассчитывали люди, попытавшиеся остановить российскую делегацию.

Ранее российские сенаторы не получили визы в США для участия в ГА ООН. В их числе оказались: глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кроме того, среди получивших отказ в визе США на ГА ООН оказались сотрудники МИД РФ.