Китай опроверг информацию о передаче денег сыну Байдена

В Китае опровергли информацию о том, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — Хантер якобы получил от Пекина легализованные незаконным путем денежные средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД страны Гэн Шуана.

В понедельник, 30 сентября, Джулиани написал на своей странице в твиттере, что сын Байдена — Хантер получил $3 млн от Украины и $1,5 млрд от Китая.

Как отмечается, в КНР назвали данные заявления беспочвенными.

«Подобные заявления абсолютно не соответствуют действительности», — сказал Шуан.

В том случае, если отмывания Джо Байденом денег подтвердится, он не сможет участвовать в президентских выборах в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден вместо со своим сыном Хантером награбили миллионы в Китае.