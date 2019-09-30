Пушков назвал революционной идею главы ПАСЕ не игнорировать РФ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что слова главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько о поддержании диалога Украины и России очевидные, но и революционные. Об этом он написал в твиттере.

По его мнению, все вокруг понимают, что решение о поддержании связей двух страны правильное, однако для представителя Украины оно является даже революционным.

Пушков отметил, что Украина сможет быстрее обрести верный путь, когда поймет, что попытки игнорировать Россию вредны для нее.

Ранее сообщалось, что глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией. Ясько считает, что отказываться от общения с Москвой не нужно.