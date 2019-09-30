Глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией

Глава украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что нужно поддерживать диалог с Россией. Об этом сообщают местные СМИ.

По ее словам, игнорировать Россию нельзя.

Ясько считает, что отказываться от общения с Москвой не нужно.

При этом она отметила, что Украина не только должна защищать свои интересы, но и «знать, что происходит».

Также депутат заявила, что отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ показывает «последовательность» Украины.