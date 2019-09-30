Захарова оценила решение Лаврова не отказываться от посещения США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему министр иностранных дел Сергей Лавров отправился на мероприятия Генассамблеи ООН, проходящих в США, несмотря на отказ в выдаче виз для части российской делегации. Об этом она сообщила в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Она объяснила такой шаг постановкой других задач.

По словам Захаровой, нужно «минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию.

Также представитель российского ведомства заявила, ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз имеет технический характер несостоятельны.