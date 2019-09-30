Доносчик на разговор Трампа и Зеленского помещен под защиту из-за угроз

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Автора жалобы на президента США Дональда Трампа поместили под федеральную защиту из-за угроз, которые последовали в его адрес. Об этом сообщает CBS News.

Как отмечается, за идентификацию всех осведомителей, причастных к написанию жалобы на американского лидера, была выделена определенная сумма.

Сообщается, что размер вознаграждения за информацию, которая поможет их выдать, составила $50 000.

Ранее Трамп сообщил о желании встретиться с информатором, написавшим на него жалобу.