Джулиани заявил, что Помпео знал о его действиях насчет Украины с Байденом

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Адвокат лидера США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что госсекретарь Майк Помпео знал о его действиях, направленных на организацию расследования в отношении одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.Об этом сообщает телеканал CBS.

Джулиани отметил, что действовал с одобрения Госдепа США.

По его словам, это было нужно для оказания давления на правительство Украины, чтобы оно начало расследование в отношении Байдена.

В свою очередь, Помпео была направлена повестка с требованием предоставить Джлиани документы по этому вопросу.

Адвокат Трампа также отметил, что у него имеются все текстовые сообщения, которые могут доказать, что он действовал с одобрения американского Госдепа.

Ранее сообщалось, что Джулиани не был единственным, кто расследовал связь Байдена с Украиной.