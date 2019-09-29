Захарова призвала опубликовать стенограммы телефонных разговоров Обамы
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предложила опубликовать стенограммы телефонных разговоров экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщает ТАСС.
Она призвала Соединенные Штаты поделиться с мировой общественностью телефонными разговорами Обамы с мировыми лидерами на международные темы.
«Мы с удовольствием все почитаем», — отметила Захарова.
Министр также добавила, что все хотят посмотреть, как делается американская политика.
Она подчеркнула, что мировое сообщество интересуют некоторые международные конфликты, связанные с деятельностью Обамы на посту главы государства, в частности на Ближнем Востоке и на севере Африки.