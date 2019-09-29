Захарова призвала опубликовать стенограммы телефонных разговоров Обамы

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предложила опубликовать стенограммы телефонных разговоров экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщает ТАСС.

Она призвала Соединенные Штаты поделиться с мировой общественностью телефонными разговорами Обамы с мировыми лидерами на международные темы.

«Мы с удовольствием все почитаем», — отметила Захарова.

Министр также добавила, что все хотят посмотреть, как делается американская политика.

Она подчеркнула, что мировое сообщество интересуют некоторые международные конфликты, связанные с деятельностью Обамы на посту главы государства, в частности на Ближнем Востоке и на севере Африки.

Ранее Захарова отметила опасность переговоров с США.