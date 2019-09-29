Посол Украины в Германии оправдался за слова Зеленского о Меркель

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник оправдался за слова президента Украины Владимира Зеленского о канцлере Германии Ангеле Меркель, которые в правительстве ФРГ сочли оскорбительными. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он заявил, что украинский лидер высоко оценил личный вклад Меркель в поддержку Украине.

Однако немецкие журналисты Der Spiegel оценили жест Мельника как «попытку склеить осколки», а также в итоге возложили всю отвественность за ситуацию на Вашингтон.

Ранее сообщалось, что немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель.