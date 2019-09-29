Украинцы требуют публикации стенограммы переговоров Зеленского и Путина

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Жители Украины инициировали создание петиции, в которой требуют от президента Украины Владимира Зеленского опубликовать стенограммы переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. об этом сообщает РИА «Новости»

Причиной данного запроса авторы петиции назвали скандал вокруг телефонных переговоров Зеленского с другим мировым лидером — президентом США Дональдом Трампом. В опубликованной Белым домом стенограмме ни отмечают «заигрывание», которое было замечено со стороным украинского президента.

Уточняется, что созданную 28 сентября петицию подписали 32 человека. Чтобы ее мог рассмотреть президент Украины, запрос должен набрать 25 тыс. подписей за 90 дней.

Кроме того, появилась и вторая петиция на сайте главы государства с аналогичным требованием — «Народ Украины требует от вас (от президента Украины Владимира Зеленского — примечание «Газеты.Ru») выложить стенограмму ваших переговоров с Путиным»

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на публикацию стенограммы разговора Трампа и Зеленского.