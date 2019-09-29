На Украине рассказали об усилении России в мире

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Член дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица рассказал об усилении позиций России на международной арене. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что «произошло кардинальное изменение баланса сил», а также отметил резкое ослабление Запада и усиление России. Он подчеркнул, что западное представительство «на 180 градусов» поменяло отношение к Украине.

Перепелица добавил, что США потеряли свои позиции в мире особенно среди постсоветских стран, и Запад встал на сторону России, а также посоветовал Украине усиливать армию и переходить к «активной обороне».

Ранее на Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией.