Разведка США изменила требования к анонимам перед подачей жалобы на Трампа
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Разведка США тайно изменила требования к подаче жалоб передтем,как поступило обвинительное письмо в адрес президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
Уточняется, что из положения был исключен пункт о том, что информация о предположительном правонарушении обязательно должна быть из первых рук.
«Это поднимает вопросы по поводу действий разведывательного сообщества в ситуации с подачей в августе жалобы против президента Дональда Трампа», — сообщили местные СМИ.
Сам Трамп отреагировал на статью требованием прекратить охоту на ведьм.