Разведка США изменила требования к анонимам перед подачей жалобы на Трампа

Разведка США тайно изменила требования к подаче жалоб передтем,как поступило обвинительное письмо в адрес президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Уточняется, что из положения был исключен пункт о том, что информация о предположительном правонарушении обязательно должна быть из первых рук.

«Это поднимает вопросы по поводу действий разведывательного сообщества в ситуации с подачей в августе жалобы против президента Дональда Трампа», — сообщили местные СМИ.

Сам Трамп отреагировал на статью требованием прекратить охоту на ведьм.