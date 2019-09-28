Медведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук оценил отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на пресс-службу партии.

Медведчук назвал отставку Волкера результатом его «архинепрофессионализма и откровенного вредительства».

По его мнению, это событие говорит о том, что окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Медведчук считает, что Волкер «вредил минскому процессу», так как занимал сторону экс-президента Украины Петра Порошенко, который исповедовал «идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии».