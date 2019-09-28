Джулиани опубликовал имеющее отношение к Зеленскому смс от Волкера

Адвокат президента США Дональда Трампа — Руди Джулиани опубликовал смс-сообщение от специального представителя американского Государственного департамента по вопросам Украины Курта Волкера, в котором говорится о знакомстве с приближенным украинского президента Владимира Зеленского — Андреем Ермаком. Политик опубликовал текст сообщения на своей странице в твиттере.

Как отмечается, сообщение было адресовано Джулиани 19 июля.

«Господин мер (прим. — Джулиани - бывший мэр Нь-Йорка), мне действительно понравился завтрак сегодня утром. Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому. Предлагаю запланировать совместный звонок в понедельник », — говорится в тексте.

В настоящее время Андрей Ермак является личным помощником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам международной политики.

Ранее сообщалось, что Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела».