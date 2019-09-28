Мадуро пожелал Трампу «тысячу импичментов»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал начало процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, американский лидер «каждый день призывает президентов и премьер-министров мира» шантажировать другие страны, в том числе и Венесуэлу.

Мадуро отметил, что шантаж проявляется в лишении экономической помощи, кредитов и атаках.

«Ему должна быть объявлена тысяча импичментов за шантаж мира против Венесуэлы», — добавил Мадуро.

Ранее Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа.