Мадуро пожелал Трампу «тысячу импичментов»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал начало процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, американский лидер «каждый день призывает президентов и премьер-министров мира» шантажировать другие страны, в том числе и Венесуэлу.
Мадуро отметил, что шантаж проявляется в лишении экономической помощи, кредитов и атаках.
«Ему должна быть объявлена тысяча импичментов за шантаж мира против Венесуэлы», — добавил Мадуро.
Ранее Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа.