Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела»

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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что его имя было упомянуто в анонимной жалобе, в которой говорится о телефонных переговорах президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

В ходе переговоров американский лидер оказывал давление на Зеленскогоотносительно проведения расследования по делу в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Должность спецпредставителя Волкер занимал с 7 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что Волкер вызван на допрос в конгресс по «украинскому делу».