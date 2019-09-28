Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела»
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что его имя было упомянуто в анонимной жалобе, в которой говорится о телефонных переговорах президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
В ходе переговоров американский лидер оказывал давление на Зеленскогоотносительно проведения расследования по делу в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Должность спецпредставителя Волкер занимал с 7 июля 2017 года.
Ранее сообщалось, что Волкер вызван на допрос в конгресс по «украинскому делу».